Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktie des Möbelkonzerns Steinhoff von 5,35 auf 5,05 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Erwartungen an die Gewinnbeiträge der jüngsten Zukäufe etwas gedämpft, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer Studie vom Dienstag. Damit trage er dem Lieferende des Matratzenherstellers Tempur Sealy sowie einer schwächeren Nachfrage in Frankreich Rechnung./ajx/edh

