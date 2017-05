Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RTL auf "Buy" belassen. Der Verkauf von RTL Radio an M6 gehe nun doch noch zu einem guten Preis über die Bühne, schrieben die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Dies sollte einen positiven Einfluss auf das operative Konzernergebnis (Ebita) haben./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2017-05-23/11:43

ISIN: LU0061462528