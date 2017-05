ISRA VISION AG: Wichtiger Großauftrag: 3D Messtechnik sichert die Oberflächenqualität von Touch-Screens

ISRA VISION AG: 3D-Technologieportfolio für Oberflächeninspektion bleibt im Fokus der Touch-Screen-Hersteller

Wichtiger Großauftrag: 3D Messtechnik sichert die Oberflächenqualität von Touch-Screens

Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100), eines der globalen Top-Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D Machine Vision Anwendungen, hat einen strategischen Großauftrag aus Asien - deutlich über 5 Millionen Euro - zur Lieferung von 3D-Inspektionssystemen für Touch-Screens mit einem Volumen von deutlich mehr als fünf Millionen Euro erhalten.

Mit einer patentierten Multi-Kamera-Lösung, die Oberflächenstrukturen sowie Krümmung und Ebenheit präzise überprüft, begegnet ISRA den hohen Qualitätsanforderungen an Touch-Displays und spiegelnde Oberflächen. Die Technologie wendet sich auch gezielt an den Markt für Touch Devices und unterstreicht ISRAs wachsende Rolle für hochauflösende Messaufgaben in diesen Marktsegmenten. Touch-Screens stellen als spiegelnde Oberflächen eine komplexe Aufgabe für die optische Inspektion dar. Gleichzeitig befinden sie sich stets im direkten Blickfeld der Anwender und müssen daher neben funktionalen auch höchsten ästhetischen Ansprüchen genügen. Das Mehrkamera-System auf Basis der Deflektometrie erlaubt die zuverlässige vollflächige Qualitätsprüfung mit Genauigkeiten bis in den Nanometerbereich. Um seine Marktposition weiter zu stärken, plant das Unternehmen, die Präsenz in den asiatischen Produzenten-Märkten zu erweitern und die dazu vorbereiteten Maßnahmen noch in diesem Jahr umsatzwirksam zu realisieren.

Mit dem aktuell hohen Auftragsbestand von über 90 Millionen Euro (Vorjahr: 87 Millionen Euro) plant ISRA für das Geschäftsjahr 2016/2017 mit einem weiteren profitablen organischen Umsatzwachstum von ca. 10 Prozent mit mindestens stabilen Margen, bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Optimierung der operativen Produktivität sowie die Cash-Flow- und Working Capital-Verbesserung stehen kontinuierlich im strategischen Fokus des Managements. Vor diesem Hintergrund bereitet sich ISRA gezielt auf die Erreichung der mittelfristig anvisierten Umsatzdimension von über 150 Millionen Euro vor.

