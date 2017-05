Die Wertpapierexperten der HSBC haben das Kursziel für Aktien der Strabag von 37,00 auf 40,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung ("Buy") wurde bestätigt. In der Studie des Expertenteams von Tobias Loskamp schreiben die Analysten, das zuletzt vorgelegte Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016 entspreche großteils den Erwartungen der HSBC.

Der Ausblick für das Bauunternehmen sei außerdem sehr positiv, heißt es in der Studie weiter. Das Auftragsbuch für den deutschen Markt sei besonders dick und dürfte im angelaufenen Geschäftsjahr für eine Erholung des Wachstums vom Outputvolumen sorgen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die HSBC-Analysten 2,62 Euro für 2017, sowie 3,08 bzw. 3,40 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2017, sowie 1,20 bzw. 1,40 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstag notierten die Strabag-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,14 Prozent bei 36,86 Euro.

