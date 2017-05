"Wir sind derzeit dabei, Deutschland mit einem kompletten Funknetzwerk zu überziehen", berichtete Aurelius Wosylus von der deutschen Sigfox-Niederlassung in Grasbrunn (bei München) am Messestand auf der Hannover-Messe. Derzeit sind etwa 50 % der Fläche Deutschlands mit diesem Netzwerk abgedeckt; bis zum Jahresende 2017 sollen es etwa 80 % sein. Das Netzwerk ist bereits in 33 Ländern im Rollout bzw voll verfügbar - darunter Frankreich, Spanien, Benelux, Dänemark und Tschechien - und soll bis 2018 auf 60 Länder ausgeweitet werden.

Der große Unterschied zu den Mobilfunknetzen (GSM, Lte, 5G) liegt in der Technik, der Datenmenge und den damit verbundenen Kosten. "Unsere Funktechnik ist ausgesprochen kostengünstig", sagte Wosylus. "Die Übertragungskosten für die Daten belaufen sich zwischen 1 bis 8 Euro im Jahr pro IoT-Funkmodul, einschließlich der Kosten für die Datenspeicherung in der Cloud. Kosten für ein IoT-Funkmodul selbst starten ab etwa 2 US-Dollar."

...

Den vollständigen Artikel lesen ...