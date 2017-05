Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor habe in den vergangenen Monaten deutliche Kursgewinne verzeichnet, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer Branchenstudie vom Dienstag. Allerdings seien das organische Wachstum und die Revisionen für das Gewinnwachstum je Aktie bei Boss längst nicht so positiv wie etwa bei LVMH und Kering. Das Unternehmen befinde sich in einer Umbauphase./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2017-05-23/12:13

ISIN: DE000A1PHFF7