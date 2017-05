Pyrolyx AG auf Wachstumskurs

Pyrolyx AG auf Wachstumskurs 23.05.2017

Pyrolyx AG auf Wachstumskurs - Lieferverträge über 36.000 Tonnen recovered Carbon Black und 400.000 Tonnen Altreifen in den USA abgeschlossen

München, 23.05.2017

Die Münchener Pyrolyx AG, der Marktführer auf dem Gebiet der Rückgewinnung von Carbon Black (rCB) aus Altreifen, hat in den USA einen langjährigen Vertrag mit einem weltweit führenden Masterbatch-Hersteller abgeschlossen. Mit diesem Vertrag liefert Pyrolyx rCB für die Herstellung von Farbmitteln und Additiven .

Als Masterbatch bezeichnet man einen Kunststoff-Additiv mit Anteilen von Farbmitteln und Additiven sowie Carbon Black. Der Masterbatch Hersteller hat den Vorteil, dass er sich schon heute langfristig die gleichbleibend hohe Pyrolyx Produktqualität mit einem Preisvorteil sichern kann.

Pyrolyx hat darüber hinaus auch einen 10 Jahres-Zuliefervertrag für Altreifen in den USA unterzeichnet. Dies stellt einen wichtigen Schritt für den kürzlich angekündigten Bau eines hochmodernen Pyrolyx-rCB-Werks in Terre Haute, Indiana dar. Pyrolyx erhält mit dem Reifen-Liefervertrag ca. 40.000 Tonnen Altreifen pro Jahr als Grundrohstoff für den Pyrolyx-Prozess. Dies entspricht ca. 4 Millionen Altreifen, die jedes Jahr recycelt werden können.

Diese langfristigen Vereinbarungen bedeuten, dass sich die Pyrolyx AG noch vor Baubeginn eine wesentliche Kapazitätsauslastung durch einen Hauptkunden in den USA und den gesamten Rohstoffbedarf gesichert hat.

Der Pyrolyx Prozess ist umweltverträglich, weil er das eigentliche Abfallprodukt Altreifen nachhaltig recycelt. Pyrolyx-rCB wird als Rohstoff für die Herstellung neuer Reifen, Masterbatch-Kunststoffen sowie technischen Kautschukartikeln verwendet.

Niels Raeder, Vorstandsvorsitzender der Pyrolyx AG sagte: "Wir freuen uns sehr, dass durch diesen Masterbatch-Liefervertrag unser Produktspektrum erweitert wird, neben den bereits bestehenden Lieferbeziehungen zu den globalen Reifenproduzenten.

Über die Pyrolyx AG

Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Kunststoff- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein hochmodernes rCB-Werk und wird kurzfristig mit dem Bau einer weiteren Produktionsstätte in den USA, Terre Haute, Indiana beginnen.

Die Aktien des Unternehmens (WKN A0MFXR) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel und im m:access notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrolyx.com / www.carbon-clean-tech.com

Kontakt: Rolf-Hendrik Arens arens@pyrolyx.com www.pyrolyx.com

