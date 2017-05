Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta026/23.05.2017/11:49) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG (ISIN AT0000776307, ISIN DE 000A1G7JQ9,) gibt heute die Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 bekannt:



Umsatz weiter gesteigert, negatives EBIT SANOCHEMIA konnte zum Halbjahr den Umsatz weiter steigern - von TEur 17.515 im Vorjahr auf TEur 18.647. Das Ergebnis aus der Betriebstätigkeit (EBIT) wurde mit -TEur 899 negativ ausgewiesen (VJ: TEur 370). Die Gründe hierfür sind zeitliche Umsatzverschiebungen bei einem hochmargigen Syntheseprodukt, einmalig erhöhte Aufwendungen im Produktionsbereich, sowie gestiegene Rohstoffkosten. Für das 2. Halbjahr rechnet man mit höheren Umsätzen in allen Geschäftsbereichen und einer deutlich verbesserten Bruttomarge.



Finanz- und Vermögenslage, Cashflow Die kurzfristigen Schulden erhöhten sich auf TEur 23.488 (Stichtag 30.09.2016: TEur 13.198) - vor allem aufgrund gestiegener Finanzverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme des Schuldscheindarlehens, sowie durch einen leichten Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die langfristigen Schulden TEur 14.325 (Stichtag 30.09.2016: TEur 17.537) konnten verringert werden; verursacht durch gesunkene Finanzverbindlichkeiten im Zuge der Teilrückzahlung der Anleihe. Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit hat sich im Vorjahresvergleich von TEur 808 auf TEur - 2.614 deutlich reduziert. Ursachen dafür sind das um TEur 1.500 verminderte Ergebnis vor Steuern, die Veränderung der Vorräte (TEur -1.380, VJ: -3.207) sowie die stark negative Veränderungen der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte (TEur -2.116, VJ: TEur 544). Dies basierend auf größere Auslieferungen vor dem Stichtag sowie dem Aufbau von Vorräten.



Der Rückgang der Eigenkapitalquote ist auf das Schuldscheindarlehen in Höhe von Eur 7 Mio. und die dadurch gebundenen Mittel für die Anleiherückzahlung im August 2017 zurückzuführen, ist aber mit 54,5 % weiterhin auf hohem Niveau.



Ausblick: Der Vorstand bekräftigt die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die finanzielle Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2016/17: ein organisches Wachstum, basierend auf den bestehenden Stärken in den Kernsegmenten, sowie ein positives EBIT.



Der Halbjahresbericht mit Segmentberichterstattung für das erste Halbjahr ist auf der Website unter http://www.sanochemia.at/de/investoren/berichte-downloads/finanzberichte/ verfügbar. Die Kennzahlen finden Sie unter http://www.sanochemia.at/de/investoren/berichte-downloads/kennzahlen/



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie), DE000A1G7JQ9 (Anleihe) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; mid market in Wien; Freiverkehr in Berlin



