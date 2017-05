Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Saarbrücken (pta027/23.05.2017/11:50) -



* Bauphase II der Meerwasserentsalzungsanlage in Cangzhou (nahe Peking) mit ItN-Membranen * Bauphase I wird bereits durch SafBon durchgeführt und Bauphase II mit 13.000 m ^ 2 beginnt in Kürze * ItN-Vorfiltration für Meerwasser für Bauphase II nunmehr zugelassen - Lieferung in 2018 Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) hat unter ihrer Marke ItN Water Filtration ein weiteres Projekt in der Volkrepublik China in enger Zusammenarbeit mit ihrem neuen Mehrheitsgesellschafter SafBon, Shanghai gewinnen können.



Die neue Meerwasserentsalzungsanlage in Cangzhou (ungefähr zwei Stunden von Peking entfernt) wird bereits von der SafBon im Bauabschnitt I ausgeführt. Nachdem die SafBon den lokalen Wasserbehörden vorgeschlagen hat, den zweiten Bauabschnitt mit der neuen Prozesstechnologie von ItN zur Vorbehandlung von Meerwasser basierend auf den keramischen Flachmembranen der ItN auszurüsten, hat das Treffen zur Beurteilung letzte Woche in Shanghai stattgefunden. Die Experten haben einstimmig beschlossen, die ItN-Membranen zu verwenden, um das in der Anlage verwendete Umkehrosmose-System zu schützen.



Der zweite Bauabschnitt soll 50.000 m ^ 3 Meerwasser pro Tag entsalzen und dafür sind 13.000 m ^ 2 Membranfläche vorgesehen, die im Laufe des Jahres 2018 bereitgestellt und eingebaut werden sollen. Aufgrund der hervorragenden Wasserqualität nach der ItN-Filtration kann ein Teil der ursprünglich geplanten Umkehrosmose-Membranen eingespart werden.



Mit Bau der Phase II wird der Mangel an Wasserressourcen in dem Bezirk "Bohai New" gemildert und der Bau von weiteren Pilottestanlagen für die Meerwasserentsalzungsindustrie in China gefördert. Das Projekt wurde grundsätzlich genehmigt.



Die SafBon wird die Meerwasserentsalzungsanlage in Cangzhou nicht nur errichten, sondern auch betreiben und das produzierte Trinkwasser ins Leitungsnetz liefern. In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung spielte insbesondere die lange Lebensdauer der keramischen Flachmembranen von ItN eine besondere Rolle.



Die ItN Nanovation AG betrachtet dieses Projekt als einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Etablierung der neuen Technologie in enger Kooperation mit ihrem Großaktionär SafBon.



ItN Nanovation AG



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: ItN Nanovation AG Adresse: Untertürkheimer Straße 25, 66117 Saarbrücken Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Koch Tel.: +49 681 5001-460 E-Mail: ir@itn-nanovation.com Website: www.itn-nanovation.com



ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



