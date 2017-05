Großbritanniens Premierministerin Theresa May will Manchester nach dem Selbstmordanschlag vom Montag noch am Dienstag besuchen. Das teilte die britische Regierungschefin nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Dienstag in London mit.

Sie betonte, dass es sich bei dem Anschlag um einen "grausamen Terrorangriff" handele. Auch wenn die Sicherheitsbehörden davon ausgingen, dass der Angreifer alleine gehandelt habe, prüfe man, ob er Hilfe hatte, so May. Die Identität des Attentäters wollte sie nicht nennen. Sie gab aber an, dass man glaube, die Identität des Täters zu kennen.

Nach Angaben der örtlichen Polizei hatte sich am Montagabend bei einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande in Manchester ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben, mindestens 59 weitere wurden verletzt. Unter den Opfern befinden sich laut May auch viele Jugendliche und Kinder. Die größten britischen Parteien haben ihren Wahlkampf für die anstehenden Parlamentswahlen als Reaktion auf den Anschlag ausgesetzt.