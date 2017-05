Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Steigende Lagerbestände der Autobranche in China könnten Investoren zwar Sorgen bereiten, doch sei die Situation von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Dienstag. Unter den deutschen Autobauern seien Daimler und BMW am besten positioniert, während die Situation für Volkswagen etwas herausfordernder sei./ajx/edh

