München (ots) - censhare AG gab heute den Abschluss einer

signifikanten Wachstumsbeteiligung der DuMont Mediengruppe bekannt,

eines der ältesten und größten Medienunternehmen Deutschlands.



censhare wird von Branchenanalysten als bedeutender Anbieter im

europäischen Softwaremarkt anerkannt und hat bereits ein großes

Kundenportfolio gewonnen, darunter Ikea, Deutsche Bank, Jaguar,

McDonald's, Swiss Re, Deutsche Post, Rewe, Migros, GoPro und Kohl's.

Basierend auf innovativer semantischer Technologie entwickelt sich

censhare mit seiner No-Silo-Content-Plattform zum Standardanbieter

für effiziente Bereitstellung relevanter und mehrsprachiger

Kundenerlebnisse über alle Kanäle hinweg.



Die DuMont Mediengruppe setzt auf Investitionen in innovative

Digital-Technologien und hat sich kürzlich mit 75 Prozent an der

Facelift brand building technologies GmbH beteiligt, einem der

führenden Anbieter von Social-Media-Marketing-Software in Europa.



Die Wachstumsinvestition von DuMont stellt einen großen Schritt

für censhare in diesem Markt dar und finanziert die offensive

Ausweitung der globalen Sales-, Marketing- und Support-Potentiale

(besonders in Nordamerika und der asiatisch-pazifischen Region) sowie

eine verstärkte Investition in Forschung und Entwicklung.



"Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Investitionspartner ist eine

großartige Chance für uns und unsere Kunden", erklärt Dieter

Reichert, CEO von censhare. "Dies ist der wohlüberlegte nächste

Schritt unseres Unternehmenswachstums, nachdem wir uns organisch auf

über 200 Angestellte in sechs Ländern auf zwei Kontinenten entwickelt

haben."



Dr. Christoph Bauer, Vorstandsvorsitzender der DuMont

Mediengruppe: "Nach dem Engagement bei Facelift ist die Beteiligung

an censhare nun ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau unseres

Digitalgeschäfts. Damit ist DuMont ein attraktiver Anbieter für

Marketing Cloud Services."



Über censhare AG



censhare hat mit ca. 200 Mitarbeitern Niederlassungen in UK, den

USA, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und Indien. Über 180

Kunden in Europa und den USA, darunter Ikea, Deutsche Bank, Jaguar,

McDonald's, Swiss Re, Deutsche Post, Rewe, Migros, GoPro und der

Einzelhändler Kohl's in den USA.



Seit der Gründung 2001 verfolgt censhare das Ziel, Software zu

entwickeln die es Kunden möglich macht, den heutigen globalen

Konsumenten über alle Kanäle zu begeistern. Egal ob die

Herausforderung in der Verwaltung von digitalen Assets,

Produktinformationen, Marketing-Ressourcen oder Web-Inhalte liegt,

censhare ermöglicht seinen Kunden dieses Zeil zu erreichen.



Der Schlüssel dazu liegt in der differenzierten Technologie und

Methode von censhare. Eine No-Silo-Content-Plattform die Unternehmen

nutzen um eine zentrale Content-Cloud mit intelligenten Inhalten zu

erschaffen, um konsistent, relevant und mehrsprachig über

verschiedene Kanäle zu kommunizieren.



Über DuMont Mediengruppe



Zur DuMont Mediengruppe mit ihren drei Geschäftsfeldern

Regionalmedien, Business Information und Digital gehören unter

anderem die Medienmarken Mitteldeutsche Zeitung, Kölner

Stadt-Anzeiger, Kölnische Rundschau, Berliner Zeitung, EXPRESS,

Berliner Kurier und Hamburger Morgenpost. Neben regionalen

Anzeigenblättern zählen der DuMont Buchverlag sowie lokale Radio- und

TV-Sender dazu. DuMont ist außer an censhare und Facelift, dem

europäischen Marktführer für Social-Media-Marketing-Software, über

den Venture-Fonds Capnamic auch an jungen, stark wachsenden

Unternehmen beteiligt.



Die Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der

Kartellbehörde.





Originaltext: censhare AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058818

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058818.rss2



Kontakt:

Mathias Wurth

Marketing Manager

+49 89 568236-101

mathias.wurth@censhare.com