SALZGITTER AG

Liebe Trader,

Mit einem Verlaufstief bei 16,80 Euro im Februar 2016 markierte die Aktie des Stahlkocher Salzgitter ihren vorläufigen Tiefpunkt innerhalb des mittelfristigen Abwärtstrendkanals und drehte kurz darauf wieder zur Oberseite ab. Bis Mitte des Jahres gelang es Marktteilnehmern das Wertpapier bereits an die übergeordnete Trendlinie um 28,00 Euro anzuschieben, ein nachhaltiger Ausbruch folgte allerdings erst gegen Ende des abgelaufenen Jahres. Das hierdurch aufgestellte Kaufsignal erlaubte es anschließend ein Verlaufshoch von 38,45 Euro zu markieren und lag nur knapp über den Vorhochs von 36,41 Euro. In den letzten Wochen stellte sich eine reguläre Pullbackbewegung zurück auf die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Wochenbasis ein, von wo aus die Notierungen wieder merklich zur Oberseite abgedreht sind und nun ein Gipfelsturm erfolgen kann. Dieses Long-Setup bietet daher kurzfristig gute Handelschancen auf der Oberseite und einen überschaubaren Investitionszeitraum.

Long-Chance:

Die seit dem Test der runden Marke von 30,00 Euro anhaltende Aufwärtsbewegung konnte den vorherigen kurzfristigen Abwärtstrendkanal bereits überwinden und schraubt sich sukzessiv an die Marke von 35,00 Euro heran. Weitere Kursgewinne sollten auf Sicht der nächsten Wochen folgen und erlauben es sogar ein Kursziel bei 36,45 Euro abzuleiten, im besten Fall gelingt ein Anstieg an die Jahreshochs bei 38,45 Euro und kann bestens über entspreche Long-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 200 auf Tagesbasis von 32,11 Euro aufhalten, darunter ist nämlich ein Wiedereintauchen in den kürzlich durchbrochenen Abwärtstrend zu erwarten. Dies könnte im weiteren Verlauf sogar Abgaben auf das runde Kursniveau von 30,00 Euro hervorrufen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 34,20 Euro

Kursziel: 36,45 / 38,45 Euro

Stopp: < 32,10 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,10 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Salzgitter AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 34,20 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

