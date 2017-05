Lausanne (ots) - Nach einer Konsolidierung ihres Ergebnisses im

Jahr 2015 verzeichnete die Loterie Romande Ende des vergangenen

Geschäftsjahres - unter anderem dank eines Rekord-Jackpots im Swiss

Loto - ein erfreuliches Wachstum. Der Bruttospielertrag (BSE) ist um

5,7% auf CHF 398 Millionen gestiegen. Der Nettogewinn, das heisst der

zugunsten des Gemeinwohls ausgeschüttete Betrag, beträgt CHF 216,8

Millionen. Im Umfeld eines immer härter umkämpften Geldspielmarkts

haben die Vielfalt des Angebots der Loterie Romande, die Qualität

ihres Vertriebsnetzes und die Eindämmung ihrer Betriebskosten Früchte

getragen und leisten ebenfalls einen Beitrag zur leichten Zunahme des

Betrages, mit dem soziale, kulturelle und sportliche Projekte

unterstützt werden.



Demnächst wird vom Parlament die Endfassung des neuen

Geldspielgesetzes beschlossen. Die Loterie Romande ist der Ansicht,

dass der Entwurf des Bundesrates kohärent und ausgewogen ist und die

Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. In Anbetracht der

gefundenen Gleichgewichte, namentlich in Sachen sozialer

Verantwortung, darf der Gesetzesentwurf auf keinen Fall durch

Änderungsanträge verwässert werden, die eine geringere

Wettbewerbsfähigkeit der Lotteriegesellschaften zur Folge hätten.

Ihre Erträge leisten nämlich einen wesentlichen und unerlässlichen

Beitrag zur Unterstützung von gemeinnützigen Projekten.



Die Loterie Romande hat in ihren Räumlichkeiten an der Avenue de

Provence in Lausanne am Dienstag ihre jährliche Pressekonferenz

abgehalten. Unter dem Vorsitz von Jean-Pierre Beuret sowie in

Anwesenheit von Generaldirektor Jean-Luc Moner-Banet und des

Präsidenten der Präsidenten-Konferenz der Verteilorgane (CPOR),

Jean-Maurice Tornay, hat sie dabei das Geschäftsergebnis 2016 bekannt

gegeben.



Leicht verbessertes Ergebnis



2016 erreichte der Bruttospielertrag (BSE), das heisst die

Spieleinsätze minus die an die Spielenden ausbezahlten Gewinne, CHF

398 Millionen. Dies entspricht einer Steigerung um 5,7% gegenüber

2015 (CHF 377 Millionen). Der Rekord-Jackpot von CHF 70 Millionen im

Swiss Loto belebte den Verkauf und erklärt dieses Wachstum, zu dem

auch der Erfolg der Rubbellose beigetragen hat.



Der Nettogewinn beläuft sich auf CHF 216,8 Millionen. Dieser

Betrag, der an die kantonalen Gewinnverteilorgane der Loterie Romande

und an den Sport ausgerichtet wird, ist gegenüber 2015 geringfügig

gewachsen (CHF 209,5 Millionen). Er widerspiegelt die langfristigen

Strategien, um die für gemeinnützige Zwecke verteilten Beträge

aufrecht zu erhalten.



Am 1. Januar 2017 beschäftigte die Loterie Romande 282

Mitarbeitende. Sie hat 2016 zuhanden der 2'600 Westschweizer

Depositäre CHF 74,5 Millionen an Provisionen für den Vertrieb der

Spiele ausbezahlt. Damit trägt die Loterie Romande wesentlich zur

Geschäftstätigkeit von Nahversorgungsbetrieben (Kioske, Cafés und

Restaurants) in den urbanen Zentren, Agglomerationen und Dörfern bei.



Gewinnverteilung



Rund 3'000 gemeinnützige Institutionen haben 2016 von der

Unterstützung der Loterie Romande profitiert. Pro Tag wurden

durchschnittlich über CHF 500'000 für soziale, kulturelle und

sportliche Zwecke in der Westschweiz ausbezahlt. Nach der Zuweisung

eines Betrags von CHF 3,7 Millionen an die Association pour le

développement de l'élevage et des courses (ADEC) verteilt sich der

Nettogewinn 2016 wie folgt: 5/6 bzw. CHF 177,5 Millionen gehen an die

kantonalen Verteilorgane zur Unterstützung von Projekten in den

Bereichen Soziales, Kultur, Bildung, Forschung und Umwelt, 1/6 bzw.

CHF 35,5 Millionen fliessen in den Sport.



Wie in der Vergangenheit bezahlte die Loterie Romande auch eine

Abgabe von 0,5 % des BSE bzw. einen Betrag von CHF 1,99 Millionen für

die Prävention und Bekämpfung der Spielsucht.



Neues Geldspielgesetz



Sowohl der Ständerat (im Juni 2016) als auch der Nationalrat (im

März 2017) haben den Entwurf des neuen Geldspielgesetzes beraten.

Demnächst wird vom Parlament die Endfassung beschlossen. Die Loterie

Romande ist der Ansicht, dass dieser Gesetzesentwurf kohärent und

ausgewogen ist und die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt.

Er sorgt dafür, dass die Bevölkerung angemessen vor den Gefahren der

Geldspiele geschützt wird, und sieht konkrete Massnahmen vor, um

illegale Geldspiele einzudämmen, etwa durch die Sperrung von nicht

zugelassenen Websites. In Anbetracht der gefundenen Gleichgewichte,

namentlich im Bereich der sozialen Verantwortung, weist die Loterie

Romande darauf hin, dass die Vorlage nicht durch Änderungsanträge

verwässert werden sollte. Dies würde sich nämlich negativ auf die

Wettbewerbsfähigkeit der Lotteriespiele und Sportwetten auswirken.

Die Gesetzesbestimmungen müssen Gewähr bieten können, dass die

Erträge aus den Geldspielen im Sinne des Verfassungsartikels 106

tatsächlich gemeinnützigen Zwecken zugutekommen und nicht allein zum

Vorteil privater Betreiber abgeschöpft werden.



In einem Umfeld, das sich durch einen immer härteren Wettbewerb

auszeichnet, muss es die neue Gesetzgebung den Lotteriegesellschaften

ermöglichen, attraktive, rentable und zugleich sozial

verantwortungsvolle Spiele zu veranstalten, um die langfristige

Stabilität der für gemeinnützige Zwecke verteilten Erträge zu

gewährleisten. Bei der Loterie Romande und bei Swisslos sind dies

insgesamt circa CHF 600 Mio.



Höhere Beiträge für Swiss Olympic



Die Loterie Romande und die Swisslos Interkantonale Landeslotterie

der Deutschweiz und des Tessins haben beschlossen, ihre jährlichen

Beiträge an Swiss Olympic zu erhöhen. Der Verband wird zusätzliche

CHF 17 Millionen zugunsten des Elitesports und insbesondere des

Nachwuchses erhalten. Von diesen 17 Millionen entfallen CHF 4

Millionen auf die Loterie Romande und CHF 13 Millionen auf Swisslos.

Somit steigt der von den beiden Lotteriegesellschaften an Swiss

Olympic überwiesene Betrag ab 2017 auf insgesamt CHF 46 Millionen.

Die Loterie Romande und Swisslos unterstützen damit ein Projekt von

Swiss Olympic, das es dem Schweizer Sport ermöglichen soll, gegenüber

den internationalen Mitbewerbern konkurrenzfähig zu bleiben. Die

Swiss Olympic zugewiesenen zusätzlichen Beträge kommen den Athleten

und ihrem Umfeld zugute. Sie zeigen die wichtige Rolle auf, die den

Lotteriegesellschaften bei der Sportförderung zukommt.



Zur Erinnerung: Der von der Loterie Romande dem Sport

zugesprochene Betrag beläuft sich auf CHF 35,5 Millionen und kommt

zwei Akteuren zugute: einerseits den kantonalen Sportorganen (CHF

24,8 Millionen), die sich an der Finanzierung des Amateur- und

Breitensports beteiligen (Infrastruktur, Nachwuchs, lokale

Veranstaltungen usw.), und andererseits der Sport-Toto-Gesellschaft,

die mit ihrem Anteil (CHF 10,6 Millionen) Swiss Olympic, den

Schweizerischen Fussballverband sowie die Schweizer Fussball- und

Eishockey-Nationalligen unterstützt.



