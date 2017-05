Ford-Chef Fields muss nach nur knapp drei Jahren den Spitzenposten beim zweitgrößten US-Autohersteller räumen, Aktionäre feierten diesen Schritt mit einem deutlichen Kursplus im gestrigen Handel - womöglich könnte sogar eine kurzfristige Trendwende gelingen und bietet daher hervorragende Handelschancen.

Mit dem Personalwechseln möchte sich Ford besser für die Zukunft aufstellen - Der bisherige Verwaltungsrat Jim Hackett übernimmt den Posten des neuen CEO und soll das Unternehmen weiter umbauen. Denn mittlerweile haben Tesla Motors und sogar der Fahrdienstleister Uber den US-Konzern beim Börsenwert überholt, die alte US-Autoindustrie gerät immer weiter ins Hintertreffen.

Dies machte sich auch im bisherigen Chartverlauf besonders gut bemerkbar, denn die Aktie von Ford tendiert seit mittlerweile Mitte 2014 in einem langfristigen Abwärtstrend und fiel von 18,12 US-Dollar auf ein Verlaufs die von 10,44 US-Dollar zurück. In der vergangenen Handelswoche wurde ein weiteres Tief bei 10,67 US-Dollar markiert, was nur marginal über dem Tief aus August 2015 liegt und sich die Aktien entsprechend schwach präsentieren. Dennoch ...

