Nasdaq-100 - Die Bullen lassen nicht locker

Hallo am Nachmittag,

das lief nahezu perfekt! Der jüngst skizzierte Konsolidierungsverlauf im Nasdaq-100® Index wurde sehr gut abgespult. Einzig das dritte Abwärtsziel in Form einer Aufwärtstrendlinie bei 5.550 Punkten wurde mit 5.568 Punkten im Tief knapp verfehlt. Seither springt der Index wieder nach oben.

Es scheint, als hätte ein Tag der Schwäche bereits ausgereicht, um die Käufer wieder zurück auf den Plan zu rufen. Die Bullen peilen die Schließung der in der Vorwoche gerissenen Kurslücke an. Das Allzeithoch bei 5.724 Punkten wäre in diesem Fall das erste Anlaufziel. Darüber lassen sich weitere Fibo-Zielmarken bei 5.744 und in einem sehr positiven Szenario 5.782 Punkten nennen.

Noch wirken die eingezeichneten mehrjährigen Pullbacklinien. Für mehr als einen kurzen Auswasch hat es aber nicht gereicht. Konsolidierungen sind bullisch einzustufen, insofern sie das Vorwochentief nicht mehr unterschreiten. Spätestens unter 5.550 Punkten sollte man sich aber auf einen größeren Umweg vieler Technologietitel zur Unterseite einstellen.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2017 - 22.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

