Die Schweizer Großbank UBS hat Klöckner & Co von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 10,00 Euro angehoben. Als Folge der gestiegenen Eisenerzpreise erhöhte Analyst Carsten Riek seine Schätzungen für die diesjährigen Stahlpreise deutlich. Daher hob er auch seine Prognosen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) westeuropäischer Branchenunternehmen an. An seiner negativen Einschätzung für die europäischen Stahlindustrie halte er aber fest, schrieb Riek in einer Sektorstudie vom Dienstag. Das neue Votum für die Klöcko-Aktie begründete er mit deren zuletzt deutlichem Kursrückgang und der stärkeren Abhängigkeit des Stahlhändlers von den Kassapreisen./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0032 2017-05-23/13:21

ISIN: DE000KC01000