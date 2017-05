Arisdorf (ots) - Die Daniel Ruchti AG übernimmt ab 1. Juni die

Aerni Fenster AG. Damit schliessen sich zwei Traditionsbetriebe in

Familienbesitz zusammen. Beide legen Wert auf hohe Qualitätsansprüche

und zählen viele zufriedene Kunden in der ganzen Schweiz.



Sowohl die Daniel Ruchti AG wie auch die Aerni Fenster AG sind

bekannt für hochwertige Arbeit, Nachhaltigkeit und Innovation. Weil

die beiden Firmen sich sehr ähnlich sind, ist der Zusammenschluss

sinnvoll. Auch wirtschaftlich: ab 1. Juni zählt die Daniel Ruchti AG

rund 200 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von fast CHF 40

Mio.



Die Daniel Ruchti AG produziert in Gwatt (Thun) Aluminiumfenster

und Tore. Seit der Gründung im Jahr 1976 ist die Firma kontinuierlich

gewachsen und stellt inzwischen PVC- und Holzmetallfenster im eigenen

Produktionswerk in Skopje (Mazedonien) her.



Die Aerni Fenster AG in Arisdorf ist der führende

Nordwestschweizer Fensteranbieter mit Aussenstellen in Staad (SG) und

Préverenges (VD). Die innovative Firma schaut auf eine fast

50-jährige Firmengeschichte zurück. Diese soll in einer neuen Form

weitergeführt werden, betont die bisherige Besitzerfamilie Aerni:

«Uns war es wichtig, dass die neue Firma unsere Werte teilt und auch

gut aufgestellt ist. Die neue Eigentümerin verfügt über

ausgezeichnete Kenntnisse im Fenster- und Metallbau und stärkt mit

der Übernahme die Marktposition im Schweizer Fenstermarkt».



Das sieht Geschäftsführer und Inhaber Daniel Ruchti genau so:

«Dank der Zusammenführung können wir die Produktentwicklung und das

Marketing ausbauen und sogar weiteres Wachstum anstreben. Ich freue

mich auf die Zukunft.»



Die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden werden übernommen und

über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen

vereinbart. Die Unternehmerfamilie Aerni wird sich künftig auf die

Aerni AG, welche in Pratteln Apparatebau und Blechbearbeitung

betreibt, konzentrieren.



Weitere Informationen zu Aerni finden Sie auf der Webseite

www.aerni.ch bzw. zu Ruchti auf www.ruchtitechnik.ch



Kontakt:

Bernhard Aerni

Verwaltungsratspräsident der Aerni Fenster AG

bernhard.aerni@aerni.com

T 061 815 93 00



Daniel Ruchti

Verwaltungsratspräsident der Daniel Ruchti AG

ruchti@ruchtitechnik.ch

T 033 336 58 44