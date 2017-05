Baumot Group AG: ADAC-Messergebnisse bestätigen Wirksamkeit des BNOx Systems

Baumot Group AG: ADAC-Messergebnisse bestätigen Wirksamkeit des BNOx Systems

Königswinter, 23. Mai 2017 - Die Baumot Group AG (WKN A2DAM1), Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung, hat mit dem BNOx System eine Lösung zur effizienten Stickoxidreduktion bei Dieselfahrzeugen entwickelt. Im Rahmen einer ZDF-Reportage hat der ADAC durch mehrere Abgastests die Wirksamkeit des BNOx Systems erneut belegen können. Getestet wurde ein EURO-5-Fahrzeug mit BNOx System, sowohl auf dem Prüfstand als auch unter realen Bedingungen (sogenannte PEMS-Messung). In allen Testzyklen konnte das BNOx System die NOx Emissionen weit unter den EURO-6-Grenzwert von 0,08g/km reduzieren. Damit wurde die Möglichkeit einer praxistauglichen Nachrüstung erneut bestätigt.

Derweil drohen Autofahrern weitere Fahrverbote in deutschen Großstädten, wenn sie mit ihrem Fahrzeug die Euro-6-Abgasnorm nicht erfüllen. In vielen deutschen Städten übersteigt die Luftverschmutzung, unter anderem durch Stickoxide (NOx), deutlich die von der EU vorgeschriebenen Grenzwerte. Allein im Jahr 2016 verstießen 28 deutsche Städte und Regionen gegen die gesetzlich festgeschriebenen Stickoxid-Grenzwerte. Um Strafzahlungen zu entgehen, ist daher eine Reduzierung der Emissionen dringend notwendig. Aufgrund der hohen Stickoxidbelastung hat jüngst der Senat der Stadt Hamburg einen Plan für ein partielles Fahrverbot vorgelegt, nach dem künftig das Befahren zweier Hauptverkehrsstraßen für ältere Dieselfahrzeuge verboten sein soll. Ende Februar 2017 hatte bereits die Landesregierung Baden-Württemberg für Stuttgart als bundesweit erste Stadt beschlossen, ab 2018 bei Feinstaubalarm sogenannte Umweltzonen für Dieselfahrzeuge zu sperren, die nicht die Abgasnorm Euro-6 erfüllen. Auch München muss nach der Entscheidung des obersten bayerischen Verwaltungsgerichts bis Ende 2017 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorbereiten. Fahrzeuge, die die Euro-6-Abgasnorm erfüllen, könnten zukünftig mit einer "Blauen Plakette" ausgezeichnet werden - so der Vorschlag des Bundesumweltministeriums. Für rund 13 Millionen Diesel-Pkw droht andernfalls ein Fahrverbot und den Fahrzeughaltern ein enormer Wertverlust.

Auf ihrer jüngsten Verkehrsministerkonferenz Ende April 2017 haben sich die Verkehrsminister der Länder ebenso für eine Nachrüstlösung ausgesprochen wie der Verband der Automobilindustrie (VDA). Messungen zeigen, dass ein Software-Update nicht zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen beiträgt. Bei Euro-5-Fahrzeugen werden Stickoxide zwar um maximal 20 bis 60 % reduziert. Damit würde der Schadstoffausstoß unter realen Bedingungen aber noch immer deutlich über dem Grenzwert der Euro-6-Norm liegen. Marcus Hausser, Vorstandsvorsitzender der Baumot Group AG, kommentiert: "Mit dem BNOx System verfügt Baumot über die führende Nachrüsttechnologie am Markt, was nun auch die ADAC-Tests einmal mehr bestätigt haben. Durch den Einsatz der BNOx Lösung bei der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen ist es möglich, die Stickoxide im Gegensatz zu einem Software-Update soweit zu reduzieren, dass die Euro-6-Norm unter realen Bedingungen erfüllt oder sogar übertroffen wird. Wir bieten mit dem BNOx System also eine praktikable Lösung, um ein Fahrverbot für Millionen Dieselfahrzeuge zu umgehen." Die Baumot Group AG ist der einzige Hersteller der patentierten BNOx Technologie.

Der BNOx ist ein hocheffizientes System zur Stickoxidreduktion bei Diesel-Pkw um rund 95% unter realen Bedingungen. Die mit dem BNOx erreichten Emissionswerte von nachgerüsteten Fahrzeugen ab der Schadstoffklasse Euro-5 sind unter realen Bedingungen besser als jene der meisten Fahrzeuge der Euro-6-Kategorie. Dank der geringen Größe und des modularen Aufbaus ist der BNOx dabei eine kostengünstige Lösung, die in alle gängigen Dieselfahrzeuge eingebaut werden kann. Die Kosten betragen nach heutigem Stand ca. 1.500 Euro für ein BNOx System. Getestet und belegt wurde die Wirksamkeit des BNOx bereits in einem Euro-5-Passat (1.6 TDI). Das System war 2014 anfänglich für den Einsatz in großen Motoren, z.B. für Busse, Lkw sowie Land- und Baumaschinen entwickelt worden. Anfang 2016 wurde dann erfolgreich der Einsatz im Pkw-Bereich realisiert.

Über die Baumot Group AG:

Die Baumot Group AG (vormals Twintec AG) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung und der Motorenentwicklung. Dabei bietet die Baumot Group AG ihren Kunden hochwertige Lösungen in Design & Engineering, Products & Solutions sowie Testing & Validation Services an. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt TwintecBaumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein und deckt so die gesamte Wertschöpfungskette der Abgasnachbehandlung ab. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw und andere Nutzfahrzeuge) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder Stationäre Anlagen).

Die Baumot Group verfügt mit ihren Tochtergesellschaften über rund 350 Mitarbeiter und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Abgasnachbehandlung sowie den Bereichen Engineering Services und Testing & Validation. Weitere Schwerpunkte sind Entwicklung und Erprobung von Sensorik und Steuerung für autonomes Fahren sowie E-Mobility-Konzepte.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.twintecbaumot.de

Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

