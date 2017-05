Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN A2E4NW) mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro und einem Mindestvolumen von 35 Millionen Euro. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahren und der Zinskupon, der am Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 12. Juni 2017 festgelegt werden soll, liegt zwischen 5,25 und 6,00 Prozent p.a.

"Breiterer Finanzierungsmix"

"Wir setzen mit unserer Finanzierungsstrategie auf einen breiten Mix unterschiedlicher Instrumente - jetzt noch stärker als in der Vergangenheit. Mit der erzielten Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe setzen wir wieder stärker auf die klassische Bankenfinanzierung. Hier liegen uns Zusagen für konventionelle Bankkredite von insgesamt EUR 75 Mio. vor. Aber wir wollen auch den Kapitalmarkt weiter nutzen. Schließlich haben wir mit unserer Anleihe und dem Dialog unserer Investoren in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt. Unter dem Strich werden wir mit unserer neuen Finanzierungsstruktur unser Zinsergebnis voraussichtlich signifikant verbessern können", so Geschäftsführer Fritz Homann im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion.

Umtauschangebot vom 15.05 bis 02.06.

Das neue Anleihen-Angebot setzt sich aus mehreren Teilen zusammen: Zunächst wird es ein Umtauschangebot an die Inhaber der ersten Homann-Anleihe 2012/17 geben, danach folgt ein öffentliches Angebot.

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Alt-Anleihe ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können so weitere Anleihen zeichnen. Sowohl für ...

