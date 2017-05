Die im Schlecker-Prozess mitangeklagten Wirtschaftsprüfer verstießen zwar gegen Vorschriften, das Verfahren gegen die beiden Prüfer wurde nun jedoch eingestellt. Dies bedeute jedoch kein Schuldeingeständnis, so EY.

Das Verfahren gegen die beiden im Schlecker-Pleiteprozess mitangeklagten Wirtschaftsprüfer wird gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Die Prüfer des Beratungsunternehmens EY (Ernst&Young) hätten zwar mit den Abschlüssen der Drogeriemarktkette in den Jahren 2009 und 2010 formal gegen Bilanzierungsvorschriften verstoßen, erklärte ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart am Dienstag. Doch dies sei ein rechtlicher Graubereich gewesen. Im Falle einer Verurteilung wäre die Schuld so gering gewesen, dass dem öffentlichen ...

