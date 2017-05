Liebe Trader,

Bereits seit dem Kursniveau von 10,77 US-Dollar aus Mitte 2012 befindet sich die Aktie des Spieleherstellers Electronic Arts (EA) in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal und konnte auf ein bisheriges Verlaufshoch von 112,16 US-Dollar bis Mitte vergangener Handelswoche zulegen. Dabei beschleunigte sich der Kursanstieg in den letzten Monaten sogar, allerdings hinterließen Marktteilnehmer auf Wochenbasis ein Doji stehen. Dieses könnte nun für eine kurzfristige Konsolidierung sorgen und ist besonders gut für eine direkte Short-Strategie bestens geeignet. Das Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) fällt bei diesem Setup besonders günstig aus, weil die Verlustbegrenzung knapp oberhalb der Vorwochenhochs angesetzt werden kann und hierdurch das Ausfallrisiko deutlich minimiert wird.

Aber auch die überkauften Zustände beim MACD sowie RSI auf Tages- sowie Wochenebene deuteten auf eine stark überkaufte Aktie hin, die dringenden Konsolidierungsbedarf unterliegt. Unterhalb von 110,00 US-Dollar ist ein baldiger Rücksetzer auf die jüngsten Tiefs von 104,34 US-Dollar zu erwarten, darunter dürfte es in die zuvor gerissene Kurslücke, sowie das Kursniveau von rund 100,00 US-Dollar weiter abwärts gehen. Spätestens am gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 95,95 US-Dollar ist jedoch mit einer deutlichen Gegenwehr der Käufer zu rechnen, wo auch der Short-Ansatz beendet werden sollte. Steigt die Aktie hingegen direkt über die aktuellen Jahreshochs von 112,16 US-Dollar an, so ist mit einem erweiterten Kursschub in Richtung 120,00 US Dollar zu rechnen.

Einstieg per Market-Sell-Order: 108,39 US-Dollar

Kursziel: 104,34 / 100,00 / 95,95 US-Dollar

Stopp: > 112,16 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,77 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Electronic Arts Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 108,39 US-Dollar; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

