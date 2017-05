Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 27a WpHG



Herr Peter Brake, Peheim, hat der S&O Agrar AG am 22. Mai 2017 gemäß § 27a Abs. 1 WpHG im Zusammenhang mit dem Erwerb der Stimmrechtsanteile an der S&O Agrar AG (ISIN DE0005236202) verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel wie folgt mitgeteilt: 1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Es ist beabsichtigt innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte an der S&O Agrar AG erlangen und diese zu vertreten. 3. Es wird eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen angestrebt. 4. Es wird keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, angestrebt. 5. Beim Erwerb der Stimmrechte handelt es sich um Eigenmittel.



Aussender: S&O Agrar AG Adresse: Funkenburgstraße 15, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Hsiao-Tze Tsai Tel.: +49 6221 6492412 E-Mail: info@soagrar.de Website: www.soagrar.de



ISIN(s): DE0005236202 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



