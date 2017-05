Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima im Mai auf neuem Allzeithoch

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai deutlicher als erwartet aufgehellt. Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 114,6 (Vormonat revidiert: 113,0) Punkte. Das war der höchste Stand seit Beginn der Datenreihe 1991. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 113,0 prognostiziert. Basis war ein vorläufiger April-Wert von 112,9 gewesen.

Deutsche Wirtschaft in stärkster Phase seit sechs Jahren

Die deutsche Wirtschaft hat im Mai das stärkste Wachstum seit sechs Jahren verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 57,3 Zähler von 56,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der beste Wert seit April 2011. Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Wirtschaft der Eurozone hält hohe Wachstumsdynamik

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Mai ihre hohe Wachstumsdynamik beibehalten und ist genauso stark gewachsen wie im April, als ein Sechsjahreshoch verzeichnet wurde. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - blieb stabil bei 56,8 Zähler, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 56,6 Punkte vorhergesagt.

DIHK erhöht BIP-Prognose 2017 auf 1,8 von 1,6 Prozent

Die deutsche Wirtschaft wird nach Erwartung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in diesem Jahr nur geringfügig schwächer wachsen als im vergangenen Jahr. In ihrer jüngsten Konjunkturprognose sagte die Kammerorganisation für 2017 einen Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 Prozent nach einem Plus von 1,9 Prozent im vergangenen Jahr voraus. Sie hob damit ihre Prognose gegenüber dem Jahresbeginn an, als noch 1,6 Prozent erwartet wurden.

OECD erwartet durch aktiven Klimaschutz auch Wirtschaftswachstum

Investitionen in den Klimaschutz zahlen sich einer OECD-Studie zufolge auch wirtschaftlich aus. Wenn aktiver Klimaschutz in die allgemeine Wirtschaftspolitik integriert werde, habe das mittel- und langfristig auch positive Wachstumseffekte, fasste die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) das Ergebnis der am Dienstag in Berlin vorgelegten Untersuchung zusammen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärte, die Untersuchung belege, dass sich Klimaschutz auszahle.

Banken fragen 1,9 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 15,9 nach 14,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 41 (Vorwoche: 42) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 1,9 Milliarden Euro mehr Liquidität.

Irak gibt grünes Licht für neunmonatige Verlängerung

Saudi-Arabien und der Irak haben sich darauf verständigt, die Förderbremse der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) um neun Monate zu verlängern. Zuvor hatte der Irak nur eine Verlängerung um sechs Monate unterstützt. Um die Differenzen auszuräumen, war der saudi-arabische Energieminister Khalid al-Falih nach Bagdad geflogen. Er sagte, er erwarte nun bei dem Treffen der Opec am Donnerstag keine Opposition von innerhalb des Kartells. Der Irak habe "grünes Licht" für eine Verlängerung um neun Monate gegeben.

Schwarz-Gelb in Umfrage mit Mehrheit im Bund

Die Union und die FDP kommen laut aktuellem Stern-RTL-Wahltrend erstmals wieder auf eine regierungsfähige Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition. CDU und CSU verbessern sich in der Umfrage um einen Punkt auf 39 Prozent, und auch die FDP legt um einen Zähler zu und wäre mit 9 Prozent drittstärkste Kraft, würde schon jetzt der Bundestag neu gewählt.

Nahles: Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit gescheitert

Das geplante Gesetz zum Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit ist nach Angaben von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) gescheitert. "Das Kanzleramt hat mir mitgeteilt, dass eine Kabinettsbefassung nicht mehr vorgesehen ist", erklärte Nahles am Dienstag in Berlin. Mit dem Gesetz wollte die SPD erreichen, dass insbesondere Frauen die Möglichkeit erhalten, nach einer Phase der Teilzeitarbeit wieder voll zu arbeiten.

May: Attentäter von Manchester vermutlich identifiziert

Der Selbstmordattentäter von Manchester ist offenbar identifiziert. "Die Polizei und die Geheimdienste glauben, dass sie seine Identität kennen, aber sie können seinen Namen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen", sagte Premierministerin Theresa May am Dienstag in London. Der Täter habe "das größtmögliche Blutbad" anrichten wollen und mit "kaltem Kalkül" auf Kinder gezielt.

Bericht: Trump forderte Geheimdienstler zu Intervention bei Ermittlungen auf

US-Präsident Donald Trump sieht sich mit neuen Vorwürfen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu möglichen Absprachen seines Wahlkampfteams mit Russland konfrontiert. Die Washington Post berichtete, Trump habe im März zwei führende Geheimdienstvertreter aufgefordert, sich öffentlich gegen die Ermittlungen zu positionieren.

Trump verspricht vollen Einsatz für Nahost-Friedensabkommen

Nach einem Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, sich mit ganzer Kraft für ein Nahost-Friedensabkommen einzusetzen. "Ich bin dem Ziel verpflichtet, ein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern zu erreichen", sagte Trump am Dienstag in Bethlehem. "Ich beabsichtige, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um bei der Erreichung dieses Ziels zu helfen."

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai 54,0 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai PROGNOSE: 55,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr war 55,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai 58,0 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai PROGNOSE: 56,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr war 56,7

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Mai 57,6 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Apr war 56,6

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr +10,4 Mrd GBP (Vj: +9,2 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Apr PROGNOSE: +9,0 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Apr -12,9 Mrd GBP (Vj: -1,6 Mrd GBP)

