Schaltbau Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Schaltbau Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.05.2017

Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilungen (Konzernmitteilungen) vom 10. Mai 2017

1. des Herrn Florian Schuhbauer einschließlich seiner Tochtergesellschaften Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Capital S. à r. l. und Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS und

2. des Herrn Klaus Röhrig einschließlich seiner Tochtergesellschaften Tamlino Investments Ltd., Tamlino Import&Advisory LP, 3R Investments Ltd., Active Ownership Capital S. à r. l. und Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS (Herr Schuhbauer zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaften sowie Herr Röhrig zusammen mit seinen vorgenannten Tochtergesellschaften nachfolgend gemeinsam als die 'Mitteilenden' bezeichnet)

wird gemäß § 27a WpHG Folgendes mitgeteilt:

1. Ziele des Erwerbs der Stimmrechte, § 27a Abs. 1 Satz 3 WpHG 1. Die Investition dient jeweils der Umsetzung strategischer Ziele.

2. Die Mitteilenden beabsichtigen, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Aktien der Schaltbau Holding AG zu erwerben.

3. Die Mitteilenden streben eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen an. Insbesondere beabsichtigen die Mitteilenden, das Ergänzungsverlangen der SATORA Beteiligungs GmbH vom 8. Mai 2017 zu unterstützen, die amtierenden Aufsichtsratskandidaten Herr Hans Jakob Zimmermann, Herr Dr. Ralph Heck und Herr Friedrich Smaxwil abzuberufen und dafür die Kandidaten Herr Andreas Knitter, Herr Florian Schuhbauer und Herr Mag. Klaus Röhrig in den Aufsichtsrat zu wählen. Anstelle des von der SATORA Beteiligungs GmbH vorgeschlagenen Kandidaten Herr Mag. Klaus Röhrig beabsichtigen die Mitteilenden in der Hauptversammlung einen Gegenkandidaten mit Industrieexpertise zu präsentieren.

4. Die Mitteilenden streben an, die Eigenkapitalquote der Schaltbau Holding AG zu erhöhen. Die Mitteilenden sind hierfür grundsätzlich bereit, eine aus ihrer Sicht notwendige Kapitalerhöhung der Gesellschaft als Ankerinvestor zu begleiten.

2. Herkunft der zum Kauf der Stimmrechte verwendeten Mittel, § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG Die Active Ownership Fund SICAF-FIS SCS hat ausschließlich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Internet: www.schaltbau.de

ISIN DE0007170300

