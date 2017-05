Oldenburg (ots) - Neue patentierte Technolgien ermöglichen heute die Herstellung von flüssigem Grünlippmuschel- und Curcuminextrakt. In diesen Flüssigformeln bleiben alle schmerzlindernden, gelenkschützenden und entzündungshemmenden Wirkstoffe in ihrer natürlichen Form erhalten - ein großer Fortschritt in der ernährungsmedizinischen und naturheilkundlichen Behandlung von Arthrose und entzündlichen Gelenkerkrankungen.



Mittels eines besonderen Verfahrens wird die gesamte Grünlippmuschel in eine einzigartige, flüssige und stabilisierte Emulsion (GLMaxTM) umgewandelt. Das breite Spektrum an entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren, das in dieser hochwirksamen Kombination weder in Pflanzen- noch in Fischölen vorkommt, schützt die Gesundheit der Gelenke. Die deutliche Schmerzlinderung und Reduktion der Schwellungen wirken sich positiv auf die Beweglichkeit aus.



Der 100% natürliche, flüssige und standardisierte Bio-Curcumin-Extrakt (BCM-95®) gewährleistet eine hundertfach höhere Bioverfügbarkeit von Curcumin im Vergleich zu Kurkumapulver-Extrakt. Der Flüssigextrakt enthält neben diesem hochwirksamem Curcumin auch native Kurkumaöle, die bei herkömmlichen Curcumin-Formulierungen nicht mehr vorhanden sind. Diese werden dem Flüssigextrakt wieder zugesetzt und wirken quasi als Therapieverstärker. Deshalb ist der Extrakt BCM-95® patentiert.



Erstmalig gibt es nun die beiden innovativen Flüssigextrakte in einer einzigartigen flüssigen Gelenkformel (enthalten in Synofit Premium, rezeptfrei in der Apotheke erhältlich). Aus der Flüssigformel können alle aktiven Bestandteile schnell und vollständig vom Magen-Darm-Trakt aufgenommen werden. In wissenschaftlichen Studien konnte gezeigt werden, dass Synofit bei Gelenkbeschwerden und zur Erhaltung der optimalen und natürlichen Beweglichkeit effektiv wirksam ist.



Zusätzlich sind ein immunstabilisierender Extrakt aus den Blättern der Schwarzen Johannisbeere sowie die entscheidenden mobilitätsfördernden Mikronährstoffe Calcium, Vitamin D3, Vitamin E und Vitamin C enthalten.



Die natürliche Arthrosebehandlung mit Synofit Premium Kapseln und Synofit Premium Flüssig, das zusätzlich entzündungshemmende Wirkstoffe des Weihrauchs (Boswellia serrata) enthält, kann im Rahmen einer Aufbau- und Erhaltungskur Gelenkbeschwerden entgegenwirken - effektiv und ohne Nebenwirkungen!



Weitere Informationen finden Sie auf www.synofit.de.



