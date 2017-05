Das jüngste Zahlenwerk von Medigene liest sich zwar alles andere als angenehm, allerdings komme es bei einem Unternehmen in diesem Forschungsstadium auch vielmehr auf Meilensteinzahlungen und Kooperationen an, so Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. In dieser Hinsicht können Anleger von Medigene optimistisch in die Zukunft blicken. Charttechnisch macht die Aktie es dennoch ziemlich spannend zur Zeit. Alle Details im Video! Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um JinkoSolar, Gazprom, Bayer, Evotec, Tesla und Orocobre. Das Interview finden Sie HIER.