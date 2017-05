Bekanntlich konnten Anleger mit Long-Hebelprodukten auf die Aixtron-Aktie, ISIN: DE000A0WMPJ6, in den vergangenen Wochen sehr hohe prozentuelle Gewinne für sich verbuchen. Allein mit den am 26.4.17 an dieser Stelle präsentierten Call-Optionsscheinen und KO-Calls konnten Anleger bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...