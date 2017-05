... hat gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" betont, dass die Pharmaforschung des Konzern von der Übernahme des US-Saatgutherstellers profitieren könnte. So sei es denkbar, dass sich Ansätze aus der "grünen Gentechnik" - also aus der Landwirtschaft - auch in der "roten Gentechnik" - also in der Medizin - als nützlich erweisen könnten. "Unsere Wissenschaftler können da etwas von Monsanto lernen", wurde Weinand in dem Montag veröffentlichten Bericht zitiert.br/>

