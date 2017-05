Trotz der Korrektur an den Märkten in den letzten Tagen war das Jahr 2017 für die Aktionäre von Infineon (WKN:623100) bisher sehr erfreulich. Stolze 11,6 % legte das Papier seit dem Jahreswechsel zu (Stand: 18.05.2017).



Die Jungs von Goldman Sachs (WKN:920332), einer der größten Investmentbanken der Welt, glauben, dass die Infineon-Aktie weiter steigen wird und erhöhten das Kursziel auf 22 Euro (Kurs am 18.05: 19,05 Euro).



Doch trotz des positiven Votums der Goldmänner bin ich bezüglich der langfristigen Aussichten von Infineon eher skeptisch. Aus welchen drei Gründen ich beim Münchener Chiphersteller Vorsicht walten lasse, erfährst du, wenn du weiterliest.

Grund 1: Übermächtige Konkurrenz

Der erste Grund, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...