Mit einem sogenannten ‚Smart Fridge' zeigte die Telekom ein simples Beispiel einer Fernüberwachung mit einer IoT-Cloud-Lösung: Ein gewöhnlicher Kühlschrank wird mit einem Temperatursensor bestückt und die Messwerte werden via Mobilfunk an die Telekom-Cloud übermittelt. Mit der Anbindung an die Cloud kann der Anwender dort sein eigenes Dashboard entwerfen, mit den Messdaten Trendanalysen und eine Anomalie-Erkennung durchführen oder auch Alarmierungen bei bestimmten Grenzwerten festlegen. "Eigentlich eher ein Gimmick", meinte der Telekom-Vorstand Reinhard Clemens und CEO der Telekom-Tochter T-Systems über das Kühlschrank-Exponat beim Rundgang über den Messestand. Dennoch hat das Exponat Sinn und Zweck: Das Beispiel soll Unternehmen anregen, eine Sensor-Datenverbindung via IoT an eine Cloud einfach selbst auszuprobieren. "Deshalb bieten wir dafür einen preiswerten Starter-Kit Cloud der Dinge an", sagte Clemens. Er enthält bereits alles an Hardware, was man für eine Fernüberwachung braucht: Gateway mit Mobilfunk-Modul, Multifunktionssensoren und einen zusätzlichen Sensorgeber. Unternehmen müssen dafür kein langwieriges IT-Projekt aufsetzen und die einzelnen Komponenten zusammensuchen oder programmieren; die Komponenten funktionieren miteinander. Der Anwender kann so praktisch sofort ...

