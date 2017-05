Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mosaic von 35 auf 34 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Preise für Di-Ammoniumphosphat (DAP) und Phosphorit in den USA seien zuletzt etwas gesunken, was sich negativ auf das operative Geschäft des US-Düngemittelkonzerns auswirken werde, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer Studie vom Dienstag. Er reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/edh

ISIN: US61945C1036