Liebe Trader,

Das Wertpapier des US-amerikanischen Biotechnologie-Unternehmens Gilead Sciences Inc. befindet sich seit einem Verlaufshoch von 123,37 US-Dollar aus Mitte 2015 in einer konkreten Konsolidierungsphase und rutschte auf Wochenbasis sogar unter die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 ab. Doch die nächsten Unterstützungen aus der vorangegangenen Aufwärtsbewegung befinden sich noch ein Stück weit tiefer, auch das markante 61,8 % Fibo-Retracement als zuverlässige Trendwendemarke lässt sich erst bei grob 57,00 US-Dollar ausmachen, wodurch noch kurzfristiges Abwärtspotential in dem Wertpapier des Biotechnologiekonzerns auszumachen ist. Auch wenn die Aktie von Zeit zu Zeit einen kleinen Aufwärtsschwung erlebt, bedeutet der Bruch des kürzlich aufgestellten fallenden Dreiecks weiteres Korrekturpotential und kann auf kurzfristiger Basis entsprechend nachgehandelt werden.

Short-Chance:

Solange die Aktie von Gilead Sciences unterhalb der Begrenzung von 65,38 US-Dollar verbleibt, sind weitere Abgaben zu favorisieren. Diese dürften allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch der Vorwochentiefs von 63,88 US-Dollar einsetzen und zunächst in den Bereich von rund 60,00 US-Dollar weiter abwärts führen. Darunter ist mit einem finalen Test der Marke von grob 57,00 US-Dollar zu rechnen, an deren Stelle der Short-Ansatz auch beendet werden sollte. Die Verlustbegrenzung kann unterdessen auf das Niveau von 65,90 US-Dollar angesetzt werden, was einen komfortablen Puffer zu Oberseite darstellt. Größere Kaufsignale ergeben sich hingegen erst bei einen nachhaltigen Kursanstieg über die jüngsten Zwischenhoch von 69,16 US-Dollar, in diesem Fall dürfte der mittelfristige Abwärtstrend fallen und weiteres Kurspotential bis zu dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei aktuell 73,25 US-Dollar freisetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 63,88 US-Dollar

Kursziel: 60,00 / 57,00 US-Dollar

Stopp: > 65,90 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,02 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Gilead Sciences Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 64,36 US-Dollar; 14:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.