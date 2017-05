FRANKFURT (dpa-AFX) - Zalando-Aktien haben am Dienstag nach einem positiven Analystenkommentar ein Rekordhoch erklommen. Sie stiegen bis auf 42,08 Euro. Am frühen Nachmittag führten sie den Index der mittelgroßen Werte MDax mit einem Plus von 3,48 Prozent auf 41,965 Euro an.

Analyst Andrew Ross von der britischen Bank Barclays sieht weiteres Kurspotenzial. Er bestätigte am Dienstag in einer Studie sein Kursziel von 49,75 Euro und stuft die Aktien weiterhin mit "Overweight" ein. Angesichts des bevorstehenden Börsengangs des schwedischen Wettbewerbers Boozt richteten sich die Blicke der Anleger stärker auf Nordeuropa, erklärte der Experte. Boozt scheine auf lokaler Ebene relativ stark zu sein, aber auch Zalando wachse in der Region stärker als auf Konzernebene.

Angesichts des aktuellen Kurssprungs haben die Zalando-Aktien ihren Wert seit dem Börsengang im Herbst 2014 beinahe verdoppelt. Damals waren sie für 21,50 Euro ausgegeben worden. Nach einem holprigen Start mit einen Rutsch bis auf gut 17 Euro ging es dann nach oben./mis/edh/fbr

ISIN DE000ZAL1111

