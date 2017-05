Aves One wird einen Betrag von 9 Millionen Euro in 1.000 sogenannte Wechselbrücken investieren. Die Ladungsträger habe man bei der Fahrzeugwerke Bernard Krone GmbH + Co. KG in Auftrag gegeben, meldet das Logistikunternehmen am Dienstag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...