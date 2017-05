Berlin - Die neuesten Zahlen der EU-Grenzschutzagentur Frontex lassen aufhorchen, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Von Januar bis April kamen bereits 37.200 Migranten über das Mittelmeer nach Europa - vorzugsweise an die italienische Küste.

Den vollständigen Artikel lesen ...