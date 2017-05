Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Overweight" belassen. Mithilfe der Berichte zur Solvenz und Finanzlage von Versicherern lasse sich erkennen, in welchen Bereichen die wichtigsten Sparten der Konzerne in der EU Geld verdienten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Dienstag. Bei der Allianz sei dies im Deutschland-Geschäft der Fall sowie im Bereich Leben und in der Schaden- und Unfallversicherung./ck/edh

ISIN: DE0008404005