Paris - Der Milliardär Bernard Arnault und seine Familie sortieren ihr Luxusgeschäft neu. In einem milliardenschweren Deal soll das operative Geschäft der Modemarke Christian Dior unter das Dach des Luxusgüter-Konzerns LVMH wandern. Beim Verwaltungsrat von Dior und den Arbeitnehmern rennt Arnault mit seinen Avancen offene Türen ein. Jetzt müssen nur noch die übrigen Dior-Aktionäre mitziehen. Denn die Mehrheit der Anteile gehört Arnault längst.

Nachdem Arnault seine Pläne bereits Ende April veröffentlicht hatte, verschaffte die Nachricht von ausbleibendem Widerstand dem Kurs der Dior-Aktie am Dienstag etwas Auftrieb. Am frühen Nachmittag lag er an der Pariser Börse mit 0,24 Prozent im Plus bei 253,65 Euro. Die LVMH-Aktien notierten nach mehrfachem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...