PARIS (Dow Jones)--Dank der Verbreitung von Streaming-Diensten lebt die Musikindustrie gerade wieder auf. Das verlockt Vivendi, die Tochter Universal Music Group am Aktienmarkt zu Geld zu machen.

In einem Interview sagte Vivendi-Chef Arnaud de Puyfontaine, dass der französische Medienkonzern einen Minderheitsanteil an dem Musikunternehmen an die Börse bringen könnte. Bisher war man bei Vivendi strikt dagegen, einen Teil der kalifornischen Tochter zu veräußern. "Das ist keine heilige Kuh", sagte Puyfontaine. Konkrete Pläne für einen IPO gebe es jedoch noch nicht.

Nach fast zwei Jahrzehnten der Hiobsbotschaften scheint die Musikindustrie endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Plattenfirmen, die einst hohe Verluste verbuchten, wachsen dank der Lizenzgebühren von Spotify und anderen Streaming-Diensten wieder.

"Ich erinnere mich noch an die Leute, die vor einigen Jahren sagten, Musik sei ein sterbendes Geschäft, das sich nie wieder erholen würde", sagt Puyfontaine. "Ich habe ein gutes Gedächtnis, und die Fakten sprechen jetzt gegen sie."

Universal Music hat sich als Hoffnungsträger für Vivendi herausgestellt, seit Streaming zu einem möglichen Geschäftsmodell für die Musikindustrie geworden ist. Das Wachstum in diesem Bereich ist inzwischen größer als der Abwärtstrend beim Verkauf physischer Musikträger und digitaler Downloads. Universal Music und seine Wettbewerber, Warner Music Group und Sony Music Entertainment, verdienen jedes Mal daran, wenn Hörer Songs aus ihren Katalogen streamen.

Musikbranche wächst, Streaming-Dienste schreiben rote Zahlen

2016 wuchs der Umsatz der Branche mit aufgenommener Musik um 6 Prozent auf 15,7 Milliarden Dollar. Das ist der größte Wachstumssprung innerhalb eines Jahres, seit die International Federation of the Phonographic Industry den Markt 1997 erstmals analysierte. Streaming-Umsätze stiegen um ganze 60 Prozent auf aktuell 3,9 Milliarden Dollar.

Doch noch kann die Musikindustrie nicht als gerettet gelten. Streaming-Dienste wie Spotify haben bisher noch nie einen Gewinn vorgelegt. Damit sich das ändert, müssen sie womöglich die Lizenzzahlungen an Unternehmen wie Universal senken. Der junge Aufschwung könne 15 Jahre der Schrumpfung oder die anhaltenden Zukunftssorgen nicht auslöschen, sagt Cary Sherman, die den Verband der amerikanischen Musikindustrie leitet.

Puyfontaine hingegen sagt, dass Vivendi-Aktien womöglich unterbewertet seien, weil sie den wahren Wert der Musiksparte nicht anerkennen. Einige Investmentbanken, die den Börsengang begleiten wollen, bewerten Universal mit bis zu 20 Milliarden Euro, sagte Vivendi-Jurist Frederic Crepin vergangenen Monat zu Aktionären. Analysten bewerten die Sparte eher mit 13 Milliarden Euro.

Investoren sagen, dass ein Börsengang von Universal Music die Versuche erschweren könnte, zwischen den Musik-, Film-, TV- und Videospielesparten Synergien zu erschließen. "Es kann Sinn machen, den Wert der Aktien zu steigern, aber es macht keinen Sinn für die globale Strategie", sagt ein Analyst eines großen Vivendi-Investors. "Es wäre einfach etwas, das man zu den Analysten sagen kann: Schaut, unser Aktienkurs ist unterbewertet."

Vivendi-Aktien sind um 3,7 Prozent gestiegen, seit Vincent Bollore vor drei Jahren Chairman wurde. Der französische Bluechip-Index ist indes um 18 Prozent gestiegen, ein Index europäischer Medienwerte um 15 Prozent.

Puyfontaine lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Er betont, dass Vivendi einen Wettbewerbsvorsprung habe, weil das Unternehmen Inhalte besitzt, Beziehungen zu Telekomfirmen unterhält, die diese Inhalte verbreiten können, und Daten hat, die darüber informieren, wie Verbraucher diese Inhalte nutzen.

"Wir beweisen Tag für Tag, dass unsere Geschäftsbereiche zusammen funktionieren können, und dass sie für Vivendi größeren Wert schaffen als die Summe ihrer Teile", sagt Puyfontaine.

