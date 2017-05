Die Aktie von E.on steht vor dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend. Am Dienstag führt der Versorger den DAX an und klettert an die 7,60-Euro-Marke. Hier verläuft die obere Begrenzung des Korridors. Für Aufsehen sorgen Aussagen von Konzernchef Johannes Teyssen. Er fordert ein Umdenken bei der Energiewende.

Den vollständigen Artikel lesen ...