Liebe Leser,

starke Passagierzahlen im April hatten auch der Lufthansa-Aktie zuletzt kräftigen Rückenwind gegeben. So hatten die Fluglinien der Lufthansa Gruppe den Zahlen zufolge im April 2017 rund 11,2 Mio. Personen befördert. Das entsprach einem Plus von wirklich beeindruckenden 25,1%! Und nicht nur das: Auch der Sitzladefaktor war kräftig gestiegen. Hier betrug das Plus gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal 6,2 Prozentpunkte auf 82,3%. Mit anderen Worten: Nicht nur die absolute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...