Lieber Leser,

die Aktie des Hamburger Biotechunternehmens Evotec hat eine beispiellose Kursrallye hinter sich. In den letzten fünf Jahren verteuerte sich das Papier um mehr als 500 Prozent, allein auf die vergangenen 12 Monate entfielen Kurszuwächse von mehr als 200 Prozent. Der vorläufige Höhepunkt wurde am 17. Mai erreicht: Mit einem Kurs von 13,46 Euro markierte die Aktie ein neues Allzeithoch. In den vergangenen Wochen und Monaten konnten die Norddeutschen in schöner Regelmäßigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...