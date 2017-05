Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach einer Investorenkonferenz des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen. Gespräche mit Investoren und eine Präsentation des Finanzchefs Philip Grosse hätten einen guten Einblick davon gegeben, was in Zukunft zu erwarten sei, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer Studie vom Dienstag. Das Immobilienunternehmen sei in vielerlei Hinsicht besonders gut geeignet, um vom Immobilienboom in Großstädten zu profitieren. Die Aktie sei außerdem ein starker Kandidat für den Leitindex Dax./tih/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0076 2017-05-23/16:11

ISIN: DE000A0HN5C6