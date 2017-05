Der Dow Jones hat gestern seine leichte Erholungsbewegung fortsetzen können. Am Ende des Handelstages ging es für ihn um rund 0,4 Prozent nach oben. Als Unterstützungsfaktoren fungierten die skandalfreie Auslandsreise von Donald Trump und der wieder stärkere Ölpreis. Alles zum heutigen Handelstag erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Zudem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.