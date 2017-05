Branche der Woche: Versorgeraktien, RWE mit 50 Prozent Platz eins im Dax-Ranking

Die deutschen Versorger waren aufgrund der Belastungen aus der Energiewende in den vergangenen Jahren die schwächsten Aktien im DAX. In diesem Jahr sieht es etwas anders aus. RWE ist seit Jahresbeginn nicht nur deutlich besser gelaufen als E.ON, sondern belegt mit einem Plus von knapp 50 Prozent Platz eins im Dax-Ranking.



Endlich mal Erfolgsmeldungen von deutschen Versorgeraktien. Darauf haben Anleger lange warten müssen. Die Aktie von RWE ist auf eine neue Höchstmarke seit August 2015 gestiegen. Investoren sind zuversichtlich, dass Deutschlands zweitgrößter Versorger bei der Restrukturierung deutlich besser vorankommt als der Branchenprimus E.ON. Aber auch E.ON hat sich nach jahrelanger Aktientristesse in diesem Jahr besser entwickelt und immerhin ein Aktienplus von rund zehn Prozent geschafft. Beide Konzerne profitieren von der anhaltenden Konjunkturerholung in Europa, die die Stromnachfrage etwas ankurbelt. Zwar leidet RWE weiterhin unter den rückläufigen Einnahmen aus der konventionellen Stromerzeugung, aber das kann die Ökostromtochter Innogy, an der RWE noch rund 77 Prozent hält, zum Teil kompensieren. Für Kursfantasie sorgen zudem anhaltende Spekulationen über einen möglichen Teilverkauf von Innogy.



Kann E.ON aufholen?



In einem sich aufhellenden Umfeld könnte auch die E.ON-Aktie weiter nach oben tendieren und den guten Jahresstart fortsetzen. Allerdings lagen die Quartalszahlen leicht unter den Erwartungen. Einerseits litten die Erneuerbaren Energien darunter, dass die Auslastung der Windkraftanlagen witterungsbedingt gesunken war. Andererseits bekam das Vertriebsgeschäft die gestiegenen Netzentgelte, sowie die höheren Beschaffungskosten für Strom- und Gas in Deutschland und Großbritannien zu spüren. Sorgen bereitet Investoren hingegen, dass die britische Regierungschefin Theresa May im Falle eines Wahlsiegs die Strompreise deckeln möchte. Das würde den Wettbewerbsdruck weiter verschärfen. E.ON ist am britischen Strommarkt stark vertreten und versorgt dort sechs Millionen Haushalte.



Mit der Konjunkturerholung in Europa verbessern sich die Perspektiven für die Versorger. Ob die RWE-Aktie auf der Überholspur bleiben wird, hängt u. a. davon ab, wie gut der Konzern bei der Restrukturierung vorankommt.



