BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) setzt trotz der erneuten Vertagung einer Lösung für die Auszahlung weiterer Mittel an Griechenland weiter fest darauf, dass sich der Internationale Währungsfonds (IWF) an den Hilfen beteiligt. "Wir brauchen die formale Beteiligung des IWF", sagte Schäuble bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung der EU-Finanzminister in Brüssel.

Dort hatten sich die Finanzminister der Euro-Länder am späten Montagabend nicht darauf verständigen können, grundsätzlich den Weg für weitere Hilfsgelder zu ebnen. Zentrales Problem war ein Streit um Schuldenerleichterungen, die Athen ab 2018 bekommen könnte. Eine endgültige Vereinbarung soll nun beim nächsten Treffen am 15. Juni erreicht werden. Athen braucht spätestens im Juli weitere Zahlungen aus dem Hilfspaket von insgesamt 86 Milliarden Euro.

Der Währungsfonds habe sich in Brüssel als "relativ schwierig in den Gesprächen gezeigt", kritisierte Schäuble, "um es freundlich zu sagen". Deshalb würden die drei Wochen bis zur nächsten Sitzung wohl auch dazu genutzt werden, dass die Europäer im IWF "ein Stück weit darauf drängen", dass der Fonds zu seinen Zusagen stehe. "Einige der Kollegen haben insbesondere am Schluss unserer Beratungen gesagt, wir sind ja die Shareholder vom IWF." Die Programme beinhalteten die Beteiligung des IWF "als eine Voraussetzung".

Bundestag muss Änderungen zustimmen

Schäuble bekräftigte erneut seine Haltung, dass die Vereinbarung von Schuldenerleichterungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vom Bundestag mandatiert sei und er somit nicht darüber verhandeln könne. "Wir haben eine Parlamentsbeteiligungsgesetzgebung." Als ein möglicher Weg für die Beteiligung des IWF sei diskutiert worden, dass dieser sich an dem Programm beteilige, Mittel aber erst später auszahle. Dem habe aber ein Land nicht zugestimmt.

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hatte nach den mehr als achtstündigen Verhandlungen am späten Montagabend erklärt, man sei "sehr nahe an einer Gesamtvereinbarung" gewesen und betont, es sei "wichtig, den IWF an Bord zu holen". Dabei gehe es um eine finanzielle Beteiligung an dem Hilfsprogramm "vor dem Sommer".

Athen braucht im Juli 7 Milliarden Euro an frischen Mitteln. Das griechische Parlament hat dafür Ende letzter Woche ein Paket aus Rentenkürzungen und höheren Steuern über knapp 5 Milliarden Euro beschlossen. "Damit haben wir eigentlich die Voraussetzungen zum Abschluss der zweiten Programmüberprüfung", sagte Schäuble bei seiner Pressekonferenz am Dienstag. Athen dringt aber wie der IWF noch auf konkretere Vereinbarungen zu Schuldenerleichterungen.

