NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat im Mai ihre Dynamik moderat gesteigert. Während die Industrie an Schwung verlor, legten die Dienstleister spürbar zu. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,9 von 53,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 52,5 Zähler von 52,8 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 52,9 erwartet.

Der Index für den Servicesektor stieg dagegen auf 54,0 Punkte von 53,1 im Vormonat. Die Prognose hatte auf einen Wert von 53,0 gelautet.

"Historische Vergleiche lassen auf ein derzeitiges Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent (annualisiert 1,5 Prozent) schließen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die tatsächlichen Zahlen für das zweite Quartal sollten beträchtlich stärker sein, teilweise wegen der Saisonalität der Daten und wegen des schwachen ersten Quartals."

