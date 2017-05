Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl habe zwei Visionen hervorgebracht, eine europäische reformfreundliche und offene und eine andere nicht europäische mit einem Wirtschaftsprogramm, das in der heutigen Welt schwer umzusetzen sein dürfte. Der Einzug von Emmanuel Macron in die zweite Runde lasse Reformen in Frankreich mit einer Senkung der Abgaben und einer Neubelebung der Angebotspolitik zugunsten der Unternehmen erwarten. Auch wenn diese Politik nur langsam umzusetzen sei, könnte sie das Wachstumspotenzial steigern und den deutsch-französischen Zusammenhalt stärken.

