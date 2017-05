FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1219 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1215 (Montag: 1,1243) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8917 (0,8894) Euro.

Der Euro hielt sich nach dem Höhenflug der vergangenen Tage stabil auf hohem Niveau. In einer vergleichsweise engen Handelsspanne erreichte der Kurs am Morgen bei 1,1268 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit vergangenem November. Überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten der Gemeinschaftswährung im Handelsverlauf keinen neuen Auftrieb verleihen.

Jüngste Konjunkturdaten zeigten, dass der Aufschwung in der Eurozone weiter in robusten Bahnen verläuft. In Deutschland war das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste Konjunkturbarometer, auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen. Zeitgleich zum Ifo-Index zeigten auch Stimmungsdaten aus Chefetagen der Eurozone einen ungewöhnlich hohen Grad an Optimismus. "Die Daten zeigen, dass das Wachstum im Euroraum im Mai eindrucksvoll stark bleibt", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt des britischen Forschungsinstituts IHS Markit.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86463 (0,86353) britische Pfund, 124,62 (125,18) japanische Yen und 1,0912 (1,0911) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1260,20 (1258,85) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36 209,00 (35 993,00) Euro./jkr/jsl/he

ISIN EU0009652759

AXC0240 2017-05-23/16:51