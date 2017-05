München (ots) - Digitalisierung ist ein Zukunftsthema, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aus diesem Grund analysiert die SOS-Kinderdorf-Stiftung derzeit zwei Szenarien: Löst die Digitalisierung des Arbeitsmarktes so starke Existenzängste aus, dass sich die Menschen immer weniger sozial engagieren? Und wie digital muss eine soziale Organisation sein, um die Menschen, die sich engagieren wollen, zu erreichen? Eine repräsentative Umfrage, die die GfK aktuell für die SOS-Kinderdorf-Stiftung durchgeführt hat, zeigt: Fast jede vierte Person zwischen 20 und 59 Jahren glaubt oder weiß, dass ihr Arbeitsplatz von der zunehmenden Digitalisierung betroffen ist. Allerdings löst die zunehmende Digitalisierung noch keine Existenzängste aus.



Mobiltelefon bzw. Smartphone und Internet die beliebtesten Medien



Prinzipiell haben die digitalen Medien natürlich Einzug in den Alltag gehalten. Mehr als Dreiviertel der Umfrageteilnehmer nutzen das Internet und das für Mails (71 Prozent), Kurznachrichten (60 Prozent), Recherche (50 Prozent) oder Unterhaltung (43 Prozent). Knapp 80 Prozent geben dabei an, digitale Medien hauptsächlich privat zu nutzen. Die Rangliste der Medien führen Mobiltelefon bzw. Smartphone (80 Prozent) an. Mit 67 bzw. 44 Prozent machen hier auch die über 60- bzw. über 70-Jährigen einen beachtlichen Anteil der Nutzer aus. Die Mehrheit der Befragten bedient sich der digitalen Medien mehrmals täglich (59 Prozent). Erstaunlicherweise geben allerdings jeweils nur ein Drittel der Teilnehmer an, Digitalfernsehen oder Social Media zu nutzen. Keine so hohe Relevanz haben zudem Computerspiele, E-Book oder Digitalradio, wobei Computerspiele eine Männerdomäne bleiben und das E-Book mehrheitlich von den Frauen erobert wurde.



Digitalisierung beeinflusst soziales Engagement



Die zunehmende Digitalisierung betrifft natürlich auch das soziale Engagement: Immerhin fast jeder fünfte Befragte kann sich vorstellen, digitale Medien für ein soziales Engagement, also Spenden oder Stiften, zu nutzen. Am offensten von dieser Personengruppe sind dafür die 30- bis 39-Jährigen (28 Prozent). "Die Digitalisierung ist in aller Munde. Ob Unternehmen, Non-Profit-Organisationen oder Privatpersonen, alle beschäftigen sich mit diesem Zukunftsthema. So ist diese Entwicklung natürlich auch für uns bedeutend", kommentiert Petra Träg, Geschäftsführung SOS-Kinderdorf-Stiftung. "Unser Ziel ist es, soziales Kapital durch Zustiftungen zu vergrößern. So können wir auch in Zukunft benachteiligte Kinder und Jugendliche bei SOS-Kinderdorf fördern und ihnen Chancen für die Zukunft geben."



Umfrageteilnehmer wünschen sich Belegbarkeit der Online-Inhalte



Um Menschen zu erreichen, die sich sozial engagieren wollen, optimiert die SOS-Kinderdorf-Stiftung konstant ihr digitales Angebot und war auch aus diesem Grund gespannt auf die Umfrageergebnisse. Auf die Frage, welche digitalen Inhalte sie sich von gemeinnützigen Organisationen wünschten, antworteten die befragten Nutzer digitaler Medien folgendes: Belegbarkeit der Inhalte (42 Prozent), Hintergrundberichte (40 Prozent), klare Gliederung bzw. logischer Aufbau der Inhalte (37 Prozent) und kurze Information (31 Prozent). "Aktuell unterstützen mehr als 750 Zustifter die Arbeit der SOS-Kinderdorf-Stiftung. Zur Stifterfamilie gehören darüber hinaus 64 Treuhandstiftungen", resümiert Petra Träg. "Diese Menschen sorgen dafür, dass wir mit den jährlichen Erträgen, die das Stiftungskapital erwirtschaftet, die Kinder, Jugendlichen und Menschen mit Behinderungen, die von SOS-Kinderdorf betreut werden, dauerhaft fördern können. Wir setzen alles daran, dass wir auch in Zukunft für alle, die sich bei uns engagieren, ein Angebot bereithalten, das die Menschen mit den bestmöglichen Informationen versorgt."



